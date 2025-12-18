Acun Ilıcalı garanti verdi

Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, Championship’te yükselişe geçen takımının hedefini açıkladı. Başarılı iş insanı, “Hedefim Premier Lig” diyerek taraftarlara umut verdi.

Geçen sezon küme düşmekten son anda kurtulan Hull City, bu yıl Sergej Jakirovic yönetiminde farklı bir grafik sergiliyor. 21 hafta sonunda 34 puan toplayan takım, Championship’te altıncı sırada yer alıyor.

Acun Ilıcalı'nın aracındaki çakar tartışma yarattı

"O KADAR MUTLULAR Kİ..."

Takımın durumunu değerlendiren Acun Ilıcalı, oyuncuların kulüpte mutlu olduğunu ve yeni transferler için referans olduklarını belirtti:

Bir oyuncu o kadar mutlu ki yeni oyuncular getiriyor.

Kadromuzun ligdeki en iyi kadrolardan biri olduğunu söyleyebilirim.

"SAKATLIKLAR GERİDE KALDI"

Ilıcalı, geçen sezon üç oyuncunun ön çapraz bağ sakatlığı yaşadığını hatırlatarak, bu durumun takımı çok etkilediğini söyledi. Ancak sakatlıkların geride kaldığını ve kadronun yeniden güçlendiğini vurguladı.

ACUN ILICALI GARANTİ VERDİ

Acun taraftara seslenirken sezon sonu için de garanti verdi. Acun Ilıcalı şöyle devam etti:

Kadro gücümüzle kesinlikle ilk altı içinde olduğumuzu söyleyebilirim. Hedefim elbette Premier Lig ama bu yıl onların gelişmesini istedim. Bu yıl ilk on gibi bir hedef koydum çünkü gelişme istiyorum ama Hull'un, taraftarlarının gurur duyacağı bir yerde olacağına eminim. Çünkü taraftarlarımız çok güzel, destekleyici ve onlarla gurur duyduğumu söyleyebilirim. Bu yüzden bu kulübü Premier Lig'e taşımak için her şeyi vereceğim çünkü bu güzel şehir ve bu güzel taraftarlar için olması gereken yer orası. Ama şunu söyleyebilirim, mutlu olduğum bir noktaya geldik.

RAKİP WEST BROMWICH

Hull City, ligdeki bir sonraki karşılaşmasını cumartesi günü sahasında West Bromwich Albion’a karşı oynayacak. Taraftarlar, takımın yükselişini sürdürmesini bekliyor.