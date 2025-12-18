Galatasaray'ın Başakşehir maçı ilk 11'i belli oldu: Okan Buruk mecbur kaldı

Süper Lig'in lideri Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası mesaisi başlıyor.

Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Başakşehir'i konuk edecek.

RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Sinan Engin Galatasaray maçının sonucunu açıkladı

GALATASARAY'DA 9 EKSİK VAR

Galatasaray'da Başakşehir maçı öncesinde önemli eksikleri bulunuyor.

Tedavisi süren Wilfried Singo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

Ayrıca bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ve tutuklanan Metehan Baltacı da yer alamayacak.

Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs da Afrika Uluslar Kupası'nda gittikleri için Başakşehir karşısında oynayamayacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu ve teknik direktör Okan Buruk, eksikler olmasından dolayı rotasyonlu bir kadro oluşturmak zorunda kaldı.

İşte ilk 11'ler:

Galatasaray: Günay, Sallai, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, Sara, Gökdeniz, İlkay, Sane, Ahmed, Icardi

Başakşehir: Muhammed, Onur Bulut, Opoku, Hamza, Ömer Ali, Berat, Kaluzinski, Ivan, Shomurodov, Nuno da Costa, Bertuğ