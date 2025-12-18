Sinan Engin Galatasaray maçının sonucunu açıkladı

Süper Lig'de oynanacak olan Galatasaray-Kasımpaşa maçı ile ilgili Sinan Engin'den tahmin geldi.

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

21 Aralık Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak topladığı 39 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

Kasımpaşa ise 16 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa, 15 puanla 14. sırada bulunuyor ve alt sıralardan uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor.

SİNAN ENGİN'DEN MAÇ TAHMİNİ

Sinan Engin, Beyaz TV'de yayınlanan 'Beyaz Futbol' programında mücadelenin sonucuna dair tahminde bulundu.

Engin, Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı yeneceğini ifade etti.

