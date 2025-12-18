Bursaspor haftayı lider kapattı
Yayınlanma:
2. Lig Kırmızı Grup'ta 16. hafta, bir maçın dışında tamamlandı. Bursaspor, rakibi Mardin 1969'un berabere kalması sonrası haftayı lider kapattı.
Ligde bugün oynanan karşılaşmada KCT 1461 Trabzon FK, konuk ettiği Granny's Waffles Kırklarelispor'u 2-1 yendi.
BURSASPOR HAFTAYI LİDER KAPATTI
Kırmızı Grup'ta haftayı galibiyetle kapatan Bursaspor, puanını 37'ye çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu. Mardin 1969 ise haftayı beraberlikle kapatarak ikinci sıraya geriledi.
Bu gruptaki Yeni Malatyaspor-Menemen FK karşılaşması ise 24 Aralık Çarşamba gününe ertelendi.
2. Lig Kırmızı Grup'ta 16'ncı haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
NOT: Yeni Malatyaspor'a 45 puan silme cezası verildi.