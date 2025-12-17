Acun Ilıcalı'nın aracındaki çakar tartışma yarattı

Yayınlanma:
Acun Ilıcalı'nın çakarlı araç kullanması kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Ünlü iş insanı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kızının araç kullandığı anları paylaştı.

Ilıcalı'nın Instagram hesabından paylaştığı videoda 21 yaşındaki kızı Leyla Ilıcalı'nın direksiyon koltuğuna oturduğu aracın ön kısmında led çakar takılı olduğu görüldü.

yeni-proje-29.jpg

Görüntülerin kısa sürede milyonlarca kez izlenmesinin ardından araçtaki çakar tepkilere yol açtı. Ilıcalı'ya İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da sık sık vurgusunu yaptığı çakarlı araçla ilgili mevzuat hatırlatıldı.

Menzil şeyhinin çıkan çakarlı araçla ilgili Yerlikaya'dan açıklamaMenzil şeyhinin çıkan çakarlı araçla ilgili Yerlikaya'dan açıklama

YETKİSİZ KULLANIMIN CEZASI 138 BİN LİRAYI AŞIYOR

Karayolları Trafik Kanunu’na göre yetkisiz çakar kullanan sürücülere 138 bin 172 lira idari para cezası uygulanıyor. İhlalin tekrarı halinde ceza 276 bin 345 liraya yükselirken, sürücünün ehliyetine 30 gün el konuluyor ve araç 30 gün trafikten men ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek! Bu mesleği pek bilen yok
Bu mesleği pek bilen yok
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek!
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Bu altın diğerlerinden daha değerli: Gramı katladı
Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Türkiye
Vahap Seçer: Belediye başkanlarımız şehirlerinin başında vatandaşlarına hizmet ediyor olmalıydı
Vahap Seçer: Belediye başkanlarımız şehirlerinin başında vatandaşlarına hizmet ediyor olmalıydı
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Kızı ile torununu öldüren sanığa verilen ceza belli oldu!
Kızı ile torununu öldüren sanığa verilen ceza belli oldu!