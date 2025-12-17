Acun Ilıcalı'nın aracındaki çakar tartışma yarattı

Ünlü iş insanı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kızının araç kullandığı anları paylaştı.

Ilıcalı'nın Instagram hesabından paylaştığı videoda 21 yaşındaki kızı Leyla Ilıcalı'nın direksiyon koltuğuna oturduğu aracın ön kısmında led çakar takılı olduğu görüldü.

Görüntülerin kısa sürede milyonlarca kez izlenmesinin ardından araçtaki çakar tepkilere yol açtı. Ilıcalı'ya İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da sık sık vurgusunu yaptığı çakarlı araçla ilgili mevzuat hatırlatıldı.

Menzil şeyhinin çıkan çakarlı araçla ilgili Yerlikaya'dan açıklama

YETKİSİZ KULLANIMIN CEZASI 138 BİN LİRAYI AŞIYOR

Karayolları Trafik Kanunu’na göre yetkisiz çakar kullanan sürücülere 138 bin 172 lira idari para cezası uygulanıyor. İhlalin tekrarı halinde ceza 276 bin 345 liraya yükselirken, sürücünün ehliyetine 30 gün el konuluyor ve araç 30 gün trafikten men ediliyor.