Olaylı maç 4 saat sürdü: Kaybeden Beşiktaş oldu
Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Göztepe, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.
OLAY ÇIKTI
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan mücadelede küfürlü tezahüratlar ve sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle maça bir süre ara verildi. Taraftarlar salondan çıkarıldı.
4 SAAT SÜREN MAÇTA KAZANAN GÖZTEPE
Seyircisiz devam eden ve 4 saat süren mücadelede İzmir ekibi, rakibini setlerde 3-2 mağlup etmeyi başardı.
DETAYLAR
Hakemler: Akif Kabak, Gani Arslan
Göztepe: Hollock, Emine Arıcı, Nur Sevil Gökbudak, Scuka, İlayda Uçak, Rotar (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Atkinson, Sude Hacımustafaoğlu, Nazlı Eda Kafkas, Haneline)
Beşiktaş: İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel, Julia, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay (Buse Sonsırma Kayacan, Ceren Nur Domaç, Kullerkann, Merve Tanıl)
Setler: 20-25, 25-23, 25-23, 18-25, 15-10
Süre: 234 dakika
