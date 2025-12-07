Olaylı maç 4 saat sürdü: Kaybeden Beşiktaş oldu

Olaylı maç 4 saat sürdü: Kaybeden Beşiktaş oldu
Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş, olaylı geçen maçta rakibine setlerde 3-2 mağlup oldu.

Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Göztepe, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

OLAY ÇIKTI

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan mücadelede küfürlü tezahüratlar ve sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle maça bir süre ara verildi. Taraftarlar salondan çıkarıldı.

4 SAAT SÜREN MAÇTA KAZANAN GÖZTEPE

Seyircisiz devam eden ve 4 saat süren mücadelede İzmir ekibi, rakibini setlerde 3-2 mağlup etmeyi başardı.

DETAYLAR

Hakemler: Akif Kabak, Gani Arslan

Göztepe: Hollock, Emine Arıcı, Nur Sevil Gökbudak, Scuka, İlayda Uçak, Rotar (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Atkinson, Sude Hacımustafaoğlu, Nazlı Eda Kafkas, Haneline)

Beşiktaş: İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel, Julia, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay (Buse Sonsırma Kayacan, Ceren Nur Domaç, Kullerkann, Merve Tanıl)

Setler: 20-25, 25-23, 25-23, 18-25, 15-10

Süre: 234 dakika

Kaynak:Haber Merkezi / AA

