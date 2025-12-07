Olaylı Göztepe Beşiktaş maçı için karar çıktı

Olaylı Göztepe Beşiktaş maçı için karar çıktı
Yayınlanma:
Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanan Sultanlar Ligi maçında iki takım taraftarları arasında olaylar çıktı. Maçın seyircisiz oynamasına karar verildi.

Sultanlar Ligi’nde 9’uncu haftada bugün İzmir’de Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanacak maç öncesi iki takım taraftarları arasında gerginlik yaşandı.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu çevresinde karşı karşıya gelen iki takım taraftarları birbirlerine taş, şişe ve patlayıcı madde atarken; olaylar polisin araya girmesiyle büyümeden önlendi.

Yaşanan gerginlikte bazı taraftarların yaralandığı bildirildi.

MAÇ BAŞLADI: GERİLİM ARTTI

Ancak maçın başlamasıyla birlikte gerilim yeniden tırmandı. Göztepe ve Beşiktaşlı taraftarlar salonda karşılıklı küfürleşirken, yapılan uyarı anonslarına rağmen sahaya yeniden yabancı madde atılmasıyla hakemler ve voleybolcular ilk sette durum 8-9 iken soyunma odasına gitti.

SEYİRCİSİ OYNAMA KARARI

Voleybolcuların sahaya dönmesinin ardından emniyet maçın seyircisiz oynanmasına karar verdi ve seyirciler salondan çıkarılmaya başladı. Maç salon boşaltıldıktan sonra kaldığı yerden devam edecek.

