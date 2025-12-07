Volkan Demirel istifa etti

Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

GENÇLERBİRLİĞİ SAHASINDA KAZANDI

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele, ev sahibinin 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Oğulcan Ülgün, 65. dakikada Koita ve 74. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti.

Bu sonuçla Gençlerbirliği, puanını 14 yaptı ve 13. sıraya yükseldi.

Fatih Karagümrük ise 8 puanla ligin son sırasında yer aldı.

Volkan Demirel'den flaş karar: 5 hafta dayanabildi

VOLKAN DEMİREL İSTİFA ETTİ!

Gençlerbirliği teknik direktörü Volkan Demirel, mücadelenin ardından görevinden istifa etti.

''BUNU İSTEYEREK YAPMIYORUM''

Maç sonu konuşan Volkan Demirel, ''Ben istifa ediyorum ama bunu isteyerek yapmıyorum. Burada olmaktan ve çalışmaktan çok mutluydum. Beni buraya getiren Mehmet Başkan'dı, Arda Başkan seçildi. Dün bana nazik davrandılar ama ben bu kararı dün almıştım zaten. Sadece takımı yalnız bırakmak istemedim. Gençlerbirliği çok büyük bir taraftar kazandı, her zaman onları destekleyeceğim'' ifadelerini kullandı.