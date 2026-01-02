Fenerbahçe KAP'a bildirdi: 10 milyar lira bekleniyor

Fenerbahçe KAP'a bildirdi: 10 milyar lira bekleniyor
Yayınlanma:
Fenerbahçe, bedelli sermaye artırımını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe Kulübü, bedelli sermaye artırımı için KAP'a bildirim yaptı.
Sarı lacivertli kulüp, Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan bedelli sermaye artırıma ilişkin izahnameyi Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada paylaştı.

SERMAYE ARTIRIMI YÜZDE 400

Buna göre sermaye artırım oranı yüzde 400 olarak duyuruldu. 1 milyar 250 milyon liralık sermayenin 6 milyar 250 milyona çıkarılması belirtilirken, nominal değeri 1 TL olan yeni pay alma haklarının her pay için 2 TL olarak kullandırılacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'ye Premier Lig'den bedavaya geliyorFenerbahçe'ye Premier Lig'den bedavaya geliyor

Yapılacak bu işlemle 10 milyar lira gelir beklenirken, 24 milyon 777 bin 500 liralık arz giderinin ardından 9 milyar 975 milyon 222 bin 500 lira fon sağlanması hedefleniyor.
Fenerbahçe, yapılacak sermaye artımınında elde edilecek gelirin yüzde 70'ini finansal borçlarda, yüzde 20'sini futbolcu ödemelerinde, yüzde 10'unu ise vergi borcu ödemelerinde kullanacağını duyurdu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Spor
