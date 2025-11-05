Oklahoma City 8'de 8 yaptı: Rekor kırdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Oklahoma City Thunder, sezonun 8. maçını da kazandı.

Los Angeles Clippers'ı 126-107 yenen ve oynadığı 8 maçı da kazanan Oklahoma City, kulüp tarihinin en iyi başlangıcına imza atarken rekor kırdı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 30 sayı, 4 ribaunt, 12 asistle rol oynadı. Clippers'ta ise James Harden, 25 sayı kaydetti.

Alperen Şengün "double-double" yaptı Houston Rockets'ı galibiyete taşıdı

TYRESE MAXEY'DEN 39 SAYI

Milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Chicago Bulls'a 113-111 mağlup oldu. 76ers'ta Tyrese Maxey'in 39 sayısı takımını yenilgiden kurtaramadı. Adem Bona ise 2 sayı, 4 ribaunt ve 1 blokla oynadı.

Chicago Bulls'ta Josh Giddey; 29 sayı, 15 ribaunt, 12 asist ile "triple-double" yaptı.

Maçın ikinci çeyreğinde 65-41'lik skorla 24 sayı geriye de düşen Bulls'ta Nikola Vucevic, maçın bitimine 3 saniye kala bulduğu 3 sayı ile takımına galibiyeti getirdi.