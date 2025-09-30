Okan Buruk'un Liverpool maçı öncesi futbolcularıyla yaptığı konuşma ortaya çıktı

Okan Buruk'un Liverpool maçı öncesi futbolcularıyla yaptığı konuşma ortaya çıktı
Yayınlanma:
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Liverpool maçı öncesi futbolcularına motivasyon konuşması yaptı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 22.00'de başlayacak.

OKAN BURUK'UN KONUŞMASI ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, dev maç öncesi öğrencileriyle konuşma gerçekleştirdi.

Galatasaray taraftarı Liverpool'u uykusuz bıraktı: İstanbul'da İngilizleri şaşkına çeviren olayGalatasaray taraftarı Liverpool'u uykusuz bıraktı: İstanbul'da İngilizleri şaşkına çeviren olay

''BUNU HERKESE GÖSTERECEKSİNİZ''

Futbolcularına seslenen Buruk, “Bu forma sıradan bir forma değil. Bu forma, arkasında milyonlarca Galatasaraylının umudu ve tarihi zaferleri barındırıyor. Hepiniz bu formayı boşuna giymediniz. Sizi buraya getiren yeteneğiniz, emeğiniz ve inancınızdır. Şimdi sahaya çıktığınızda bunu herkese göstereceksiniz.” dedi.

''BU STAT NİCE DEVLERE MEZAR OLDU''

Galatasaray taraftarının gücüne vurgu yapan tecrübeli teknik adam, "RAMS Park’ta imkansız yok. Bu stat nice devlere mezar oldu, nice büyük takımlar burada diz çöktü. Karşımızda Liverpool var, evet güçlüler. Ama unutmayın, biz Galatasaray’ız! Bu statta sadece siz ve taraftarımız olacaksınız. Bugün sahada 12 kişi oynayacağız." ifadelerini kullandı.

''TARİHE ADINIZI YAZIN''

Okan Buruk konuşmasını, "Bugün sadece Liverpool’a karşı değil, bütün Avrupa’ya karşı oynuyorsunuz. Herkes bu maçı izleyecek. Bu gece Galatasaray’ın gecesi olacak. Çıkın, savaşın ve tarihe adınızı yazın." sözleriyle bitirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Bankada büyük skandal
Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
2024 yılında başlamıştı! Cep telefonları için 31 Aralık son gün: 3 ay kaldı
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Kahveden 4 kat güçlü:
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Trump 'Bir bebeğin elinden şekerinin çalınması gibi bizden çaldılar' diyerek duyurdu: Yüzde 100 tarife yolda
Herkese tek tek mesaj gidiyor: Kredi kartı faizleri güncelleniyor
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Güllü'nün ölmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı!
Kanal İstanbul rantı jet hızıyla sürüyor! 2 haftada 10 milyarlık konut ihalesi
Spor
Fenerbahçe gelecek sezon elit kategoride yer alacak
Fenerbahçe gelecek sezon elit kategoride yer alacak
Galatasaray taraftarı Liverpool'u uykusuz bıraktı: İstanbul'da İngilizleri şaşkına çeviren olay
Galatasaray taraftarı Liverpool'u uykusuz bıraktı: İstanbul'da İngilizleri şaşkına çeviren olay