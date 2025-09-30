Okan Buruk'un Liverpool maçı öncesi futbolcularıyla yaptığı konuşma ortaya çıktı

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 22.00'de başlayacak.

OKAN BURUK'UN KONUŞMASI ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, dev maç öncesi öğrencileriyle konuşma gerçekleştirdi.

''BUNU HERKESE GÖSTERECEKSİNİZ''

Futbolcularına seslenen Buruk, “Bu forma sıradan bir forma değil. Bu forma, arkasında milyonlarca Galatasaraylının umudu ve tarihi zaferleri barındırıyor. Hepiniz bu formayı boşuna giymediniz. Sizi buraya getiren yeteneğiniz, emeğiniz ve inancınızdır. Şimdi sahaya çıktığınızda bunu herkese göstereceksiniz.” dedi.

''BU STAT NİCE DEVLERE MEZAR OLDU''

Galatasaray taraftarının gücüne vurgu yapan tecrübeli teknik adam, "RAMS Park’ta imkansız yok. Bu stat nice devlere mezar oldu, nice büyük takımlar burada diz çöktü. Karşımızda Liverpool var, evet güçlüler. Ama unutmayın, biz Galatasaray’ız! Bu statta sadece siz ve taraftarımız olacaksınız. Bugün sahada 12 kişi oynayacağız." ifadelerini kullandı.

''TARİHE ADINIZI YAZIN''

Okan Buruk konuşmasını, "Bugün sadece Liverpool’a karşı değil, bütün Avrupa’ya karşı oynuyorsunuz. Herkes bu maçı izleyecek. Bu gece Galatasaray’ın gecesi olacak. Çıkın, savaşın ve tarihe adınızı yazın." sözleriyle bitirdi.