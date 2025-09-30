Galatasaray taraftarı Liverpool'u uykusuz bıraktı: İstanbul'da İngilizleri şaşkına çeviren olay

Avrupa macerasına 5-1'lik Eintracht Frankfurt hezimeti ile başlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta oynanacak kritik mücadele, bugün saat 22.00'de başlayacak.

GALATASARAY TARAFTARI FUTBOLCULARI UYUTMADI

Galatasaray taraftarı, dev maç öncesi Liverpool'un konakladığı otelin önüne giderek yüzlerce havai fişek patlattı ve otelin çevresini adeta stadyuma çevirdi. Yaklaşık 1 saat boyunca Sarı Kırmızılılar havai fişek le birlikte tezahürat yaparak Liverpoollu futbolcuları uyutmamak için otelin önünden ayrılmadılar.

Galatasaray taraftarı meşale yakıp Liverpool kafilesini rahat uyutmadı

Rakip futbolcuların rahat uyumasını engellemek isteyen Galatasaray taraftarı, tezahüratlarda bulundu. Taraftarların hareketi sosyal medyada gündem olurken İngiliz medyası da şaşkınlık veren olayı haber yaptı.

İŞTE O ANLAR:

Sinan Engin'den Galatasaray Liverpool maçı tahmini

27 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, sahasında 27 maçtır yenilgi yüzü görmedi ve bu seriyi de sürdürmenin planlarını yapıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Maçın muhtemel 11'leri şu şekilde:

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim , Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, İlkay, Barış, Osimhen.

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike.