Sinan Engin'den Galatasaray Liverpool maçı tahmini
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında İngiliz devi Liverpool'u konuk edecek.
RAMS Park'ta oynanacak mücadele, bugün saat 22.00'de başlayacak.
Galatasaray Liverpool ilk 11'ler belli oldu: Okan Buruk'tan flaş karar
MAÇIN HAKEMİ TURPIN
Kritik maçı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek.
Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak.
Karşılaşmanın VAR hakemi ise Jerome Brisard.
AVAR koltuğunda Mathieu Vernice oturacak.
İKİ TAKIMIN DEVLER LİGİ FORMU
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında karşılaştığı Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olurken Liverpool, Atletico Madrid'i 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.
SİNAN ENGİN'DEN MAÇ TAHMİNİ
Sinan Engin, Galatasaray ile Liverpool'un karşı karşıya geleceği maçın sonucuna dair tahminde bulundu.
Engin, Liverpool'un mücadeleyi kazanacağını ifade etti.