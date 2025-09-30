Sinan Engin'den Galatasaray Liverpool maçı tahmini

Sinan Engin'den Galatasaray Liverpool maçı tahmini
Yayınlanma:
Sinan Engin, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Liverpool ile karşılaşacağı maça dair tahminde bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında İngiliz devi Liverpool'u konuk edecek.

RAMS Park'ta oynanacak mücadele, bugün saat 22.00'de başlayacak.

Galatasaray Liverpool ilk 11'ler belli oldu: Okan Buruk'tan flaş karar

MAÇIN HAKEMİ TURPIN

Kritik maçı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek.

Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak.

Karşılaşmanın VAR hakemi ise Jerome Brisard.

AVAR koltuğunda Mathieu Vernice oturacak.

İKİ TAKIMIN DEVLER LİGİ FORMU

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında karşılaştığı Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olurken Liverpool, Atletico Madrid'i 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

SİNAN ENGİN'DEN MAÇ TAHMİNİ

Sinan Engin, Galatasaray ile Liverpool'un karşı karşıya geleceği maçın sonucuna dair tahminde bulundu.

Engin, Liverpool'un mücadeleyi kazanacağını ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

