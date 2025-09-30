Galatasaray Liverpool ilk 11'ler belli oldu: Okan Buruk'tan flaş karar

Galatasaray Liverpool ilk 11'ler belli oldu: Okan Buruk'tan flaş karar
Yayınlanma:
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Liverpool ile karşı karşıya gelecek. İlk 11'ler belli oldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam İngiltere'nin Liverpool takımı ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak maçın hakemi Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem Clement Turpin.

Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.

Sarı kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Almanya'da Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilmişti. Liverpool ise kendi sahasında İspanya'nın Atletico Madrid takımını 3-2 mağlup etmişti.

GALATASARAY-LİVERPOOL: İLK 11'LER

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. Buruk'un uzun süren sakatlıktan sonra takımla antrenmanlara çıkan Victor Osimhen'i ilk 11'de görevlendireceği öğrenildi.

Ahmet Çakar Galatasaray Liverpool maçının sonucunu açıkladıAhmet Çakar Galatasaray Liverpool maçının sonucunu açıkladı

Maça takımların şu 11'leriyle çıkmaları bekleniyor:

GALATASARAY: Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, İlkay Gündoğan, Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.

LİVERPOOL: Alisson, Frimpong, Konate, van Dijk, Robertson, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Salah, Gakpo, Isak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

