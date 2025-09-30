Ahmet Çakar Galatasaray Liverpool maçının sonucunu açıkladı

Yayınlanma:
Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'la ilgili konuşurken, Liverpool maçı tahminini de açıkladı.

Beyaz TV yorumcusu Çakar, "Galatasaray'ın önümüzdeki maçları Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göre daha zor. Eğer Galatasaray, Beşiktaş derbisini yenilirse Beşiktaş'ı havaya sokar ve Fenerbahçe'yi yarışa ortak eder. Okan Buruk'un koltuğu sallanır. Pamuk ipliğinde her şey" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a da seslenen Çakar, "Okan Buruk, Mourinho'nun hareketinden sonra kendisini atmaması gerektiğini söylemiş. Biz bunun abartı olduğunu zaten söylemiştik. Kendisinin biraz daha ciddi demeçler vermesi gerekiyor. Sen Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamış bir hocasın. Bazı şeyleri sulandırmana gerek yok" diye konuştu.

"GALATASARAY KAYBETMEZ"

Çakar, Galatasaray'ın Liverpool ile oynayacağı maçla ilgili de şunları söyledi:

Liverpool'da Galatasaray tehlikesini açıkladıLiverpool'da Galatasaray tehlikesini açıkladı

"Dünya'nın tüm ülkeleri Liverpool'un kazanacağını söylüyor. Ben Galatasaray kaybetmez diyorum. Bakın Liverpool, PSG ve Barcelona ile Dünya'nın en formda 3 takımından birisi ama Liverpool, Galatasaray'ı yenemezse Dünya'daki bahis firmaları kazanacak ve herkes ters köşe olacak."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

