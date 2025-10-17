Okan Buruk'u aldı bir düşünce: Beşiktaş alt üst etti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçı öncesinde ilk 11 için kararsız kaldı.

Okan Buruk'un planlarını Süper Lig'de Beşiktaş'la oynanan maç alt üst etti.

1-1 biten maçın Galatasaray'a ağır faturası oldu. Singo sakatlanırken, Davinson Sanchez kırmızı kart gördü. 2 futbolcu da yarınki Başakşehir maçında oynamayacak.

SANCHEZ'İN YERİNE KİM OYNAYACAK?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın akşam oynanacak maçta Okan Buruk'un savunmada kimlerle çıkacağı merak konusu oldu.

Okan Buruk'un Singo'nun yokluğunda sağbekte Roland Sallai'yi oynatması bekleniyor. Ancak stoperde kararsızlık sürüyor.

Sanchez'in olmadığı maçta yerine 4 aday var. Okan Buruk'un stoperde ise Kaan Ayhan, Mario Lemina, Metehan Baltacı veya Arda Ünyay'dan birini oynatması bekleniyor.

BODO GLIMT DE VAR

Galatasaray, Başakşehir'den sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Norveç temsilcisi Bodo Glimt ile karşılaşacak.

Teknik direktör Okan Buruk'un bu maçı da düşündüğü ve bu nerenle bazı futbolcuları Başakşehir maçında oynatamayabileceği öğrenildi.