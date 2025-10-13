Okan Buruk'tan Mauro Icardi sitemi: Provokasyonlar var

Süper Lig’de milli ara devam ederken Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, kulübün Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

OKAN BURUK’TAN ICARDI AÇIKLAMASI

Mauro Icardi ile sözleşme uzatılmayacağına dair çıkan haberler üzerine konuşan Okan Buruk, iddiaları sert bir dille eleştirdi.

“DEVAMLI GALATASARAY’I NASIL KARIŞTIRIRIZ”

İddiaları provokasyon olarak değerlendiren Okan Buruk, "Hemen sözleşme konusu ortaya atılıyor. Galatasaray'ı karıştırmak, Icardi'nin kafasını karıştırmak, kaos yaratmak için... Eylülde sözleşme konuşmak kadar saçma bir şey görmedim. Muslera ve Mertens'te bunu yaşadık. Oyuncu devam eder, Galatasaray'ın kaptanıdır. Bu yapılır. Bu tür konularda sadece devamlı Galatasaray'ı nasıl karıştırırız, Icardi'ye dokunalım, Osimhen'i karıştıralım. Taraftarımızın dikkatli olması, etkilenmemesi gerekiyor. Çok büyük provokasyonlar var. Osimhen ve Icardi üzerinde görüyoruz. Galatasaray üstünde çok büyük provokasyonlar yapılıyor. Hedefimiz Galatasaray'ın başarısı” sözlerini sarf etti.