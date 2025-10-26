Okan Buruk'tan tepki: Neden olduğunu anlamıyoruz

Okan Buruk'tan tepki: Neden olduğunu anlamıyoruz
Yayınlanma:
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Göztepe ile oynayacakları maçın saatine tepki gösterdi.

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk ediyor.

2024/11/07/hbgs.jpg

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMALAR

Teknik direktör Okan Buruk, Göztepe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adamın sözleri şu şekilde:

"Bizim için önemli bir maç. Üst üste zorlu maçlar oynuyoruz. Göztepe ve Trabzonspor gibi önemli takımlarla oynayacağız. 4 gün bir ara oldu, bu 4. gün. Oyuncuların toparlandığını düşünüyoruz."

"Torreira'nın babasının rahatsızlığı oldu. Maçtan önce konuştuk, babasının iyi olduğunu iletti, yarın dönecek. Orada olması daha doğruydu. İnşallah kazanırsak, onlara bu galibiyeti armağan etmek istiyoruz."

"İlkay ve Singo yok. Onun dışında takım olarak hazırız. Rakibimiz, ligin başarılı takımlarından biri. İlk mağlubiyetlerini geçen hafta aldılar. Bir oyunları var. Direkt oyun oynayan bir takım. Bireysel beceri çok önemli olacak Göztepe'ye karşı. Oyunumuza güveniyoruz, takımımıza güveniyoruz."

MAÇ SAATİNE TEPKİ

"17.00'de oynanıyor maç, bizim gibi gece maçlarına alışkın takımlar için zor oluyor. Enteresan şekilde sadece Galatasaray maçları... Onun neden olduğunu anlamıyoruz. Geçen sene de aynı sıkıntıyı yaşamıştık, bu sene de yaşıyoruz.

Taraftarımızla birlikte iyi bir oyun ortaya koymak ve puan farkını devam ettirmek istiyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

