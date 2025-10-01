Okan Buruk Osimhen'in son durumunu açıkladı
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Galatasaray, Liverpool’u konuk etti. Rams Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Karşılaşmanın ardından kameralar karşısına geçen Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk değerlendirmelerde bulundu.
Okan Buruk’un açıklamaları şu şekilde:
“Kazanmak çok güzel, atmosfer çok güzeldi. Maçın başından sonuna kadar oyuncularım hiç konsantrasyonlarını bırakmadılar. Başta oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Her şeyi taraftarımızla beraber yaptık. Bu galibiyet tabii ki çok değerli. Prestij olarak Türkiye'nin Avrupa'da değer görmemesi açısından neler yapabileceğimizi göstermiş olduk.
"GOL YEMEDEN BİTİRMEK ÇOK ÖNEMLİYDİ"
Liverpool'dan gol yemeden bitirmek çok önemliydi. Zaten amacımız insanları mutlu etmek. Onları mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Motivasyon artıyor burada. Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla şey değişiyor. Bu maça çok daha özel hazırlanıyoruz. Alanya maçıyla birlikte bu maça hazırlandık.
"KALE İÇİNDEN ÇIKAN TOP ÇOK KRİTİKTİ"
Oyunun çok akıcı bir şekilde gitmesi, üstünüze gelen size baskı yapmaya çalışan bir takım. Rakibimize çok büyük şanslar vermedik. Kale içinden çıkan top çok kritikti. Şöyle bir korkuda vardı tabii ki Alanya maçına çıktığımız gibi çıksak ne olurdu diye insanlarda. İlk maçımızı 5-1 kaybetmiş olmamız da aynı zamanda. Ama her maçın hikayesi farklıdır.
"ÖNEMLİ BİR ŞEYİ YOK"
Osimhen'in ayağına kramp girdi, önemli bir şeyi yok. Kötü bir haber de gelmedi.”