Okan Buruk Osimhen'in son durumunu açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Galatasaray, Liverpool’u konuk etti. Rams Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ardından kameralar karşısına geçen Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk değerlendirmelerde bulundu.

Okan Buruk’un açıklamaları şu şekilde:

“Kazanmak çok güzel, atmosfer çok güzeldi. Maçın başından sonuna kadar oyuncularım hiç konsantrasyonlarını bırakmadılar. Başta oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Her şeyi taraftarımızla beraber yaptık. Bu galibiyet tabii ki çok değerli. Prestij olarak Türkiye'nin Avrupa'da değer görmemesi açısından neler yapabileceğimizi göstermiş olduk.

"GOL YEMEDEN BİTİRMEK ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Liverpool'dan gol yemeden bitirmek çok önemliydi. Zaten amacımız insanları mutlu etmek. Onları mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Motivasyon artıyor burada. Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla şey değişiyor. Bu maça çok daha özel hazırlanıyoruz. Alanya maçıyla birlikte bu maça hazırlandık.