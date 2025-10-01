Okan Buruk dayanamadı: Oyuna 15 dakika bile sokmak istemedi

Okan Buruk dayanamadı: Oyuna 15 dakika bile sokmak istemedi
Yayınlanma:
Galatasaray - Liverpool maçına dair konuşan Emre Özcan, Okan Buruk'un Leroy Sane kararı hakkında ilginç bir iddiada bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Galatasaray sahasında Liverpool ile karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golü karşılaşmanın 16. dakikasında Victor Osimhen kaydetti. Nijeryalı futbolcu, Galatasaray formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez fileleri havalandırdı.

“LEROY SANE’Yİ OYUNA SOKMAK İSTEMEDİ”

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Emre Özcan, Okan Buruk’un Leroy Sane’yi yedek bırakmasına dikkat çekti. Okan Buruk’un oyuncuya mesaj verdiğini belirten Emre Özcan, "Dün Icardi'nin oyuna girme sebeplerinden biri de Okan Hoca'nın Leroy Sane'yi oyuna sokmak istememesiydi. Sane'ye 'Ben sensiz de oyun kurgulayabiliyorum, maç kazanabiliyorum, senin 15 dakikada vereceğin katkıya ihtiyaç duymadan Liverpool'u yenebiliyorum mesajını verdi” sözlerini sarf etti.2

leroy-sane.webp
Leroy Sane'ye mesaj

ELEŞTİRİLERE NEDEN OLDU

Yaz transfer döneminde Bayern Münih’ten transfer edilen Leroy Sane, bu zamana kadar her maça ilk 11’de başlamasına rağmen performansıyla eleştirilere neden oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

