Galatasaray'da Liverpool gelişmesi: Hemen bugün veriliyor

343 Digital YouTube kanalında yorumlarda bulunan spor yorumcusu Haluk Yürekli, sarı-kırmızılı ekibin performansını “Türkiye’nin yüz akı” olarak nitelendirdi ve önemli bir iddiada bulundu.

Yürekli, Galatasaray’ın oyuncularını, teknik direktörünü ve başkanını ayrı ayrı tebrik ederken, taraftara özel bir parantez açtı ve "En önemlisi taraftarı ayakta alkışlıyorum. Bütün İngilizler taraftarı konuştu. Allah hepsinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a Liverpool şoku: UEFA ceza verecek

Haluk Yürekli, teknik direktör Okan Buruk’un takımı en iyi şekilde hazırladığını belirterek, "Galatasaray, Buruk’un göreve geldiği günden bu yana en iyi Avrupa maçını oynadı" dedi. Frankfurt maçındaki savunma zaaflarına dikkat çeken ünlü yorumcu, Liverpool karşısında ise savunma kurgusunun kusursuz olduğunu vurguladı.

Haluk Yürekli'den çarpıcı prim iddiası

Galatasaray’ın Frankfurt maçında skoru aldıktan sonra kendi oyununu sürdürdüğünü hatırlatan Yürekli, Liverpool karşısında ise “B planı”nın devreye girdiğini ve gerçek bir Şampiyonlar Ligi stratejisi uygulandığını ifade etti.

Yürekli, Buruk’un geçmişteki zorlu dönemlerden başarıyla çıktığını hatırlatarak, “Young Boys ve Beşiktaş maçlarından sonra tehlike çanları çalıyordu ama oradan çıktı. Dün de çok iyi bir akıl ortaya koydu” dedi.

HEMEN BUGÜN DAĞITILACAK

Galibiyetin ardından Galatasaray yönetiminin oyunculara 1 milyon Euro prim verileceğini açıklayan Yürekli, bu miktarın Beşiktaş galibiyetinde de tekrarlanacağını belirtti. Haluk Yürekli şöyle devam etti:

Galatasaray Yönetimi dünkü galibiyetten sonra oyunculara 1 milyon Euro prim verdi.

Bugün oyuncuların hesaplarına Okan Buruk’un direktiflerine göre para yatacak. Hemen hemen aynı miktarda prim, Beşiktaş galibiyetinde de verilecek.

"MUAZZAM"

Muslera sonrası kaleci arayışında yaşanan gerginliğe değinen Yürekli, Uğurcan Çakır’ın Alanya ve Liverpool maçlarındaki performansını “muazzam” olarak nitelendirdi.

Yürekli, fiziksel olarak hazır olmayan Mauro Icardi’nin oynama isteğinin hem kendisine hem de teknik ekibe zarar verdiğini belirterek, "Belki de kendine kızıyordur" yorumunda bulundu.