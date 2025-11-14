O maçlarda Osimhen yok Icardi oynayacak!

Galatasaray'da özellikle Kocaelispor maçında Mauro Icardi'ye yönelik eleştiriler artarken, gazeteci Osman Şenher, sarı kırmızılılara önemli bir uyarıda bulundu.

"Galatasaray bir maç yeniliyor, ortalık birbirine giriyor. Ama öncesini, sonrasını, takım yorgun mu, problemler mi var, bunu düşünen yok" diyen Şenher, Milliyet'teki yazısında "Icardi ile Osimhen nasıl beraber 11’de olurlarmış! Evet ben de bu eleştiriye katılıyorum; on numara pozisyonunda İlkay veya Yunus oynamıyorsa, ikisinin yan yana oynaması Galatasaray’ı bir kişi eksik bırakır. Sara o görevi yapamıyor. Barış Alper ile Sane de gününde olmayınca iki santrforun da etkisiz kalıyor. Her neyse Gençlerbirliği maçıyla İlkay dönüyor. Bu problem ortadan kalkar" ifadelerini kullandı.

"ICARDI'YE BİR ANDA NEDEN SALDIRILDI ANLAYAMADIM"

Şenher, şöyle devam etti:

"Icardi’ye bir anda neden böyle saldırıldı, bunu anlayamadım. Bakın Aralık’ın 21’inde Afrika Uluslar Kupası başlıyor. O tarihlerde Galatasaray’ın Kasımpaşa ve Gaziantep ile maçları var. O maçlarda santrfor olarak Icardi oynayacak. Taraftarın bunu unutmaması lazım. Osimhen Afrika Kupası’ndan sakat mı gelecek, iyi mi gelecek onu da bilmiyoruz. Ufak bir sakatlığı, yorgunluğu varsa büyük bir ihtimalle Atletico Madrid maçına Icardi çıkacak.

Galatasaray'a Afrika depremi: Tarih 21 Aralık

Maalesef divan kurulunda bile başkanı eleştirenler, Icardi’yi, Barış Alper’i hemen satın diyenler takımlarının hangi maçları olduğunu bile bilmiyorlar. Bundan sonra taraftarlar hazırlıklı olsun. Bu takım Şampiyonlar Ligi’nde dereceye girecek. Ama Süper Lig’de Okan hocanın elindeki bu kadro, Avrupa’daki mücadeleyi göstermesine yetmez. Burada sıkıntı yaşanacak, buna da hazırlıklı olun. Aynı sıkıntıları Avrupa kulvarında mücadele eden Fenerbahçe ve Samsunspor da yaşayacak."