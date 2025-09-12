Nuri Şahin'in yeni adresi belli oldu

Nuri Şahin'in yeni adresi belli oldu
Yayınlanma:
Son olarak Dortmund'u çalıştıran Nuri Şahin'in yeni takımı belli oldu.

Kariyerinde Antalyaspor ve Borussia Dortmund'da teknik direktörlük yapan Nuri Şahin'in yeni adresi netleşti.

NURİ ŞAHİN BAŞAKŞEHİR YOLUNDA!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Başakşehir, teknik direktör Nuri Şahin ile anlaşmaya vardı.

SON OLARAK DORTMUND'U YÖNETTİ

Borussia Dortmund’da uzun yıllar futbolcu olarak forma giyen Nuri Şahin, 2024 yılında sarı-siyahlı ekibin teknik direktörlük görevine getirildi.

Jürgen Klopp sonrası dönemde farklı teknik adamlarla istikrar arayan Dortmund yönetimi, genç çalıştırıcıya güvenerek takımı emanet etti.

Göreve geldiği ilk dönemde Bundesliga’da iyi sonuçlar alan ve takımı Şampiyonlar Ligi’nde üst turlara taşıyan Şahin, oyun anlayışıyla taraftarların desteğini kazandı.

Ancak 2025 yazında yönetimle yaşanan fikir ayrılıkları ve istikrarsız sonuçlar sonrasında yollar ayrıldı.

Böylece Nuri Şahin’in Dortmund’daki teknik direktörlük serüveni yaklaşık bir buçuk sezon sürerken, kulüp tarihine futbolcu ve teknik adam kimliğiyle damga vuran isimlerden biri olarak hafızalara kazındı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

