Netflix Dünya Kupası'na girdi
Dünyaca ünlü dijital yayın platformu Netflix’ten çok konuşulacak FIFA 2026 hamlesi geldi. Dünya Kupası öncesi Netflix’ten flaş karar...

Dijital yayın devi Netflix, oyun yatırımlarını büyütüyor.
Ünlü şirket, Delphi Interactive iş birliğiyle FIFA World Cup 2026 adlı futbol simülasyonu oyunu geliştireceğini duyurdu.
Futbolseverler nefesini tuttu!
Dünyanın 4 bir yanından futbol tutkunları yaz ayında ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.
Netflix, eğlence ekosistemini oyun sektörüne taşımak için yeni bir adım attı.

Millilerin Dünya Kupası takvimi açıklandıMillilerin Dünya Kupası takvimi açıklandı

Ünlü şirket, Delphi Interactive ile yaptığı iş birliği kapsamında FIFA World Cup 2026 isimli futbol simülasyonu üzerinde çalıştığını açıkladı.

İLK KEZ YAPILACAK

2026 FIFA Dünya Kupası temasıyla geliştirilen oyunun, futbolseverlere turnuva heyecanını dijital ortamda yaşatmayı hedeflediği belirtildi. Netflix, bu projeyle interaktif içerik ve oyun pazarındaki varlığını daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

TARİH KONUSUNDA DETAYLAR BEKLENİYOR

Oyunun çıkış tarihi, hangi platformlarda yer alacağı ve oynanış detayları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu bilgilerin ilerleyen dönemde paylaşılması bekleniyor.
Netflix’in FIFA 2026 temalı oyun projesi, hem futbolseverler hem de oyun dünyası için dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor.

