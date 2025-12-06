Millilerin Dünya Kupası takvimi açıklandı

Milli takımın, 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanması halinde, maç saatleri ve oynayacağı statlar açıklandı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grupların belirlenmesinin ardından maçların oynanacağı statlar ve başlama saatleri de açıklandı.

STATLAR VE SAATLER DUYURULDU

FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD'nin başkenti Washington'daki törende, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde oynanacak maçların statları ve başlama saatlerini duyurdu.

A Milli Futbol Takımı'nın da play-off etabını geçerek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması halinde ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda karşılaşacağı maçların statları ve başlama saatleri de belli oldu.

thumbs-b-c-d343427ee672265d504a6e4bfff5d387.jpg

MİLLİLERİN TAKVİMİ AÇIKLANDI

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması halinde Avustralya ile 13 Haziran'da Kanada'daki BC Place Vancouver Stadı'nda TSİ 07.00'de, Paraguay ile 19 Haziran'da ABD'deki San Francisco Bay Bölgesi Stadı'nda TSİ 07.00'de ve ABD ile 26 Haziran'da ABD'deki Los Angeles Stadı'nda TSİ 05.00'te karşı karşıya gelecek.

