Fenerbahçelileri çıldırtan karar: Hakemin başında toplandılar

Yayınlanma:
Atağa kalktıkları sırada hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin ilk yarıyı bitirmesi Fenerbahçeli futbolcuların tepkilerine neden oldu.

Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile kozlarını paylaşıyor. Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan maçta ilk yarı 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

ATAĞA ÇIKARKEN İLK YARI SONA ERDİ

45+3’te Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile atağa kalkarken hakem Adnan Deniz Kayatepe, ilk yarıyı bitirdi.

FENERBAHÇELİLER İTİRAZ ETTİ

Kayatepe’nin ilk yarıyı bitirmesinin ardından yanına giden Fenerbahçeli futbolcular, atağı kestiği için yoğun itirazda bulundu.

NELSON SEMEDO SAKATLANDI

Karşılaşmanın 20. dakikası oynandığı sırada Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Maçta sakatlanan Nelson Semedo daha fazla devam edemedi. Oyuncunun yerine Kerem Aktürkoğlu dahil oldu.

İLK 11’LER

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Operi, Kemen, Umut, Harit, Fayzullayev, Shomurodov, Da Costa

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Levent, Edson, Asensio, İsmail, Nene, Kerem, Duran

Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Fenerbahçe'de çatlaklar dışa vurdu: Futbol ter dökmeyenleri affetmedi
Fenerbahçe üstünlüğü koruyamadı: Galatasaray avantajı kaptı
Millilerin Dünya Kupası takvimi açıklandı