Fenerbahçe'yi terkediyor: Yönetime bildirdi

Fenerbahçe'de ara transfer için çalışmalar sürerken, bir de ayrılık kararı geldi.

Sarı lacivertli kulüp, teknik direktör Domenico Tedesco'nun istediği mevkiiler için arayışlarına devam ediyor.

Bu sırada bir de ayrılık kararı geldi.

Tedesco'nun göreve gelmesinden sonra ilk 11'e giremeyen Sebastian Szymanski'nin ayrılmak istediğini yönetime bildirdiği ileri sürüldü.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin Polonyalı oyuncusu Sebastian Szymanski, yönetime ayrılık kararını iletti.

MENAJERİ TEKLİFLERİ YÖNETİME İLETTİ

Sebastian Szymanski'ye Almanya ve Hollanda'dan teklifler olduğu ileri sürüldü.

Polonyalı oyuncunun menajerinin de bu ülkelerden yapılan teklifleri yönetim kuruluna bildirdiği belirtildi.

2023'ten bu yana sarı lacivertli formayı giyen 26 yaşındaki oyuncu bu sezon 20 maça çıkarken, 2 gol atıp, 2 de asist yaptı.

Sebastian Szymanski'nin Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.