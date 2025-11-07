Nene'ye çok sert yorum: Ölü yatırım

Yayınlanma:
Fenerbahçe’nin Viktoria Plzen ile oynadığı Avrupa Ligi maçında Dorgeles Nene’nin performansı eleştiri aldı. Tümer Metin, 18 milyon Euro’luk transfer için “360 dakika verin, ben bile tabelaya dokunurum” dedi.

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı.
Maçın ardından en çok konuşulan isimlerden biri, sonradan oyuna giren Dorgeles Nene oldu.
Sarı - Lacivertli formayla bu sezon 11 maçta 1 gol ve 3 asist yapan Malili oyuncu, yorumcu Tümer Metin’in sert eleştirilerine hedef oldu.

"ÖLÜ YATIRIM"

Tümer Metin, Asist Analiz kanalında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

Nene 8-9 asisti kariyerinde yapamaz.
360 dakika ver bana, ben bile tabelaya dokunurum.
Fenerbahçe için bence ölü yatırım.

Tümer Metin'den Nene'ye çok sert eleştiri

Nene’nin 18 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmesi ve 2030’a kadar sözleşmesinin bulunması, eleştirileri daha da yoğunlaştırdı. Oyuncunun piyasa değeri 17 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Bu hakem alkol kontrolünden geçmeli: Fenerbahçe'nin penaltısını resmen yediBu hakem alkol kontrolünden geçmeli: Fenerbahçe'nin penaltısını resmen yedi

"SABIR GEREKLİ"

Fenerbahçe teknik heyeti ise Nene’nin fiziksel gelişimi ve takıma adaptasyonu konusunda sabırlı olunması gerektiğini savunuyor. Genç oyuncunun özellikle ikinci yarı performansına odaklanarak daha fazla süre alması bekleniyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Tümer Metin’in açıklamaları sosyal medyada da geniş yankı buldu. Taraftarlar arasında Nene’nin potansiyeli konusunda fikir ayrılıkları yaşanırken, bazı yorumcular oyuncunun henüz tam olarak değerlendirilmediğini savundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

