Necip Uysal'ı Zorbay Küçük aramış: "Misli'ye gir!"

TFF'nin bahis oynayan futbolcular arasında gösterdiği Necip Uysal'ı hakem Zorbay Küçük'ün aradığı ve yol gösterdiği ortaya çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis oynayan hakemlerden sonra futbolcuları da açıklamıştı. Futbolcular arasında yer alan Beşiktaşlı Necip Uysal da tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti.

Ancak Necip Uysal, adının açıklanmasının hemen ardından şu açıklamayı yapmıştı:

Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı.
Oynamadım, bahis hesabım olmadı.
Fikri aklımdan bile geçmedi.
Yıllardır alın teriyle emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim. Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın.

ZORBAY KÜÇÜK HEMEN ARAMIŞ

Necip'in bu açıklamasının ardından hakem Zorbay Küçük'ün hemen telefonla kendisini aradığı belirtildi. Zorbay Küçük de bahis oynayan hakemler arasında gösterilmiş, ancak böyle bir hesabının olmadığını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
Daha sonra Küçük'ün adına sahte hesaptan bahis oynandığı belirlenince tedbir cezası kaldırılmıştı.

Necip Uysal: Bahis oynamadımNecip Uysal: Bahis oynamadım

Emek Ege'den dikkat çeken iddia

Gazeteci Emek Ege, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Necip Uysal ve Zorbay Küçük durumu aynı gözküyor.
Çünkü Zorbay Küçük akşam saatleri Necip’i arayıp şunları söylüyor: 'Misli’ye gir, tc no’nu yaz, şifremi unuttum de, çıkan tel numarasına bak.' Necip bunları yapınca 0537 no’lu alakasız bir numara çıkıyor.

Necip Uysal da bunun üzerine Zorbay Küçük'ün yaptığı gibi bu sabah savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu ve hesabın kendisine ait olmadığını bildirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

