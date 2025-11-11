Son Dakika | Necip Uysal'dan suç duyurusu! Bahis oynadığı iddia edilmişti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini duyurdu.

PFDK’ya sevk edilen isimler arasında Beşiktaş’tan kaleci Ersin Destanoğlu ve takım kaptanı Necip Uysal, Galatasaray’dan Metehan Baltacı ve Eren Elmalı ile Trabzonspor’dan Boran Başkan ve Salih Malkoçoğlu da bulunuyor. TFF’nin tespitine göre, Trendyol Süper Lig’de mücadele eden 27 futbolcunun da bahis hesabı var.

Milyar dolarlık bataklık!

SUÇ DUYURUSU

Hakkındaki iddiaları reddeden Necip Uysal, şikayetçi olmak üzere sabah saat 08.00’de İstanbul Adalet Sarayı’na avukatları ile bir suç duyurusu yapmak için geldi

Uysal, PFDK'ya sevk edilmesinin ardından bir açıklama yapmıştı. Uysal, şu ifadeleri kullanmıştı: