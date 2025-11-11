Son Dakika | Necip Uysal'dan suç duyurusu! Bahis oynadığı iddia edilmişti

Son dakika... Futbolda bahis soruşturmasında Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal da PFDK’ye sevk edildi. İddiayı reddeden Uysal, bugün suç duyurunda bulunmak için avukatlarıyla birlikte Çağlayan Adliyesi’ne geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini duyurdu.

PFDK’ya sevk edilen isimler arasında Beşiktaş’tan kaleci Ersin Destanoğlu ve takım kaptanı Necip Uysal, Galatasaray’dan Metehan Baltacı ve Eren Elmalı ile Trabzonspor’dan Boran Başkan ve Salih Malkoçoğlu da bulunuyor. TFF’nin tespitine göre, Trendyol Süper Lig’de mücadele eden 27 futbolcunun da bahis hesabı var.

SUÇ DUYURUSU

Hakkındaki iddiaları reddeden Necip Uysal, şikayetçi olmak üzere sabah saat 08.00’de İstanbul Adalet Sarayı’na avukatları ile bir suç duyurusu yapmak için geldi

Uysal, PFDK'ya sevk edilmesinin ardından bir açıklama yapmıştı. Uysal, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi.

Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim.

Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın."

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

