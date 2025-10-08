NBA'de Darius Garland takası gündemde

NBA'de Darius Garland takası gündemde
Yayınlanma:
Cleveland Cavaliers’ın yıldız oyun kurucusu Darius Garland için dikkat çekici bir takas önerisi gündeme geldi.

İsmi açıklanmayan bir NBA yöneticisi, CavsRoundtable’a yaptığı açıklamada Garland’ın Sacramento Kings’e Malik Monk karşılığında takas edilmesinin mantıklı olabileceğini belirtti.

"TAKAS LAZIM"

Yönetici, Garland ve Donovan Mitchell’ın birlikte oynadığı arka sahayı “fazla kısa” olarak nitelendirdi. Bu nedenle Garland’ın takımdan ayrılmasının hem savunma hem de denge açısından daha uygun olacağını savundu. Ayrıca Lonzo Ball’un takıma katılmasını olumlu bulduğunu belirterek ideal beşini şu şekilde sıraladı:

Ben Kenny Atkinson olsam Lonzo, Donovan, De’Andre Hunter, Evan Mobley ve Jarrett Allen beşiyle başlarım ve Darius’u takas ederim.

Sacramento Kings’in Garland’a olan ilgisi yeni değil. Geçtiğimiz sezon De’Aaron Fox’un takas edilmesinin ardından oyun kurucu pozisyonunda boşluk oluşmuştu. Kings, Dennis Schroder’ı kadrosuna katmadan önce Garland ile ilgilenmişti. Aynı yönetici, Garland’ın Monk ve maaş dengeleyici parçalar karşılığında takas edilebileceğini öne sürdü.

İŞTE MAAŞI:

Garland, geçtiğimiz sezon 75 maçta 20.6 sayı, 6.7 asist ve 2.9 ribaunt ortalamalarıyla oynadı. İki kez All-Star seçilen oyuncu, önümüzdeki sezon 39.4 milyon dolar kazanacak. Sözleşmesi 2027–28 sezonuna kadar devam ediyor ve yıllık maaşı kademeli olarak artıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

