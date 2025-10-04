Trabzonspor 2'de 2 yaptı: İstanbul'da kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Trabzonspor, üst üste 2. galibiyetini aldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Trabzonspor, deplasmanda Esenler Erokspor'u 72-67 yendi.

Bordo mavililer ilk haftada da ONVO Büyükçekmece'yi 94-76 mağlup etmişti.

REED'TEN 18 SAYI

Trabzonspor'un galibiyetinde Reed 18 sayıyla önemli rol oynadı.

Esenler Erokspor'da da Love 18 sayıyla oynadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Nazli Çisil Güngör

Esenler Erokspor: Erten Gazi 2, Simmons, Egehan Arna 6, Love 18, Gant 2, Crawford 5, Galloway, Cornelie 11, Thomas Akyazılı, Thurman 11, Metehan Akyel, Ahmet Düverioğlu 12

Trabzonspor: Reed 18, Grant 9, Tinkle 5, Okben Ulubay 3, Astacio 3, Cem Ulusoy 3, Gordon 11, Berk Demir 5, Yeboah 11, Ege Arar 2, Silins 2

1. Periyot: 12-21

Devre: 27-44

3. Periyot: 45-57

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

