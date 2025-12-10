Mustafa Denizli Osimhen'i sordu

Yayınlanma:
Türk futbolunun efsane teknik direktörü Mustafa Denizli, Monaco maçını değerlendirirken Osimhen'i sordu.

Türk futbolunun efsane teknik direktörü Mustafa Denizli, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın deplasmanda 1-0 yenildiği Monaco maçını değerlendirirken, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Denizli, Osimhen'i de sorarken, Galatasaray'ın maçı kaybetme nedenini de anlattı.

Ünlü teknik adamın HT Spor'daki programdaki sözleri şöyle:

"Bu maçın kaybedilme nedeni, seken 2. topların Monaco tarafından alınmasıdır. Hem hücumda hem defansta seken bütün topları Monaco aldı. İngilizler, "Maçı kazanacak takım, 2. topları kazanmalıdır" derler ve bu çok doğru bir yaklaşımdır.

Galatasaray ilk yarıda normalin üzerinde bir efor sarf etti. Müthiş yüksek tempolu koşular yaptı, Barış ve Sane ciddi tehlike yarattılar ama Osimhen'i bu akşam gören var mı bilmiyorum. Galatasaray'a geldiğinden beri en pasif maçlarından birisini oynadı.

2024/11/07/hbgs.jpgİlkay'ın sahada olması Galatasaray'ın oyun organizasyonu için çok önemli.

Bir de Galatasaray'ın son dönemde uğraştığı sakatlık sorunu var. İkinci yarının başındaki görüntüyü oyunun sonunda görsek, "Yoruldu takım" diyeceğiz ama ikinci yarının hemen başında baskıyı yemeye başladı."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

