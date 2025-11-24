Mustafa Denizli Galatasaray'ın en büyük kaybını açıkladı

Yayınlanma:
Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'den çok dikkat çeken Galatasaray yorumu geldi. Denizli ayrıca "Sezonun en kritik haftası" diyerek Sarı Kırmızılıları uyardı.

HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli, Gençlerbirliği karşısında alınan 3-2’lik galibiyetin ardından Galatasaray’ın oyun formatı ve yaşadığı kayıplar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

2024/11/07/hbgs.jpg

Galatasaray, Süper Lig’de Gençlerbirliği’ni 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada Mario Lemina ve Wilfried Singo sakatlanırken, Roland Sallai kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü.

Abdülkerim Durmaz Galatasaray Union SG maçı öncesi açık açık uyardıAbdülkerim Durmaz Galatasaray Union SG maçı öncesi açık açık uyardı

Fenerbahçe derbisi öncesi üst üste yaşanan olumsuzluklar Sarı Kırmızılıları zora soktu.

Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli Galatasaray'ın oyun formatını eleştirirken şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray, bildiğimiz oyun formatından uzak bir görüntü verdi.
İkinci yarının başında golleri bulmasaydı çok zorlu bir maç olacaktı.
Taraftarına net bir şekilde galibiyet mesajı veremedi.

Fenerbahçe derbisine dikkat çeken Denizli, "Galatasaray, belki de sezonun en zorlu haftalarından birini yaşayacak" değerlendirmesinde bulundu.

GALATASARAY'IN EN BÜYÜK KAYBI

Denizli, kırmızı kart gören Roland Sallai’nin cezalı duruma düşmesinin büyük kayıp olduğunu belirtti. Ünlü teknik adam sözlerine şöyle devam etti:

Şu anda cezalı duruma düşmemesi gereken en önemli adam Sallai.
Çok yönlü bir futbolcu, Galatasaray için en büyük kayıp oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

