Abdülkerim Durmaz Galatasaray Union SG maçı öncesi açık açık uyardı

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Galatasaray sahasında Union SG ile karşı karşıya gelecek. 25 Kasım Salı günü Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak.

Karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunan Abdülkerim Durmaz, Galatasaray’ı uyardı.

“BEN ICARDI’Yİ OYNATIRIM”

İlk 11’de Mauro Icardi’nin başlaması gerektiğini belirten Abdülkerim Durmaz, "Galatasaray'da eğer Osimhen sakatsa ben Icardi'yi oynatırım. Formsuzluğu da fazla kilosu da umurumda olmaz. Madem Barış'ı oynatacaksan o zaman sat Icardi'yi hem santrfor olarak takımda duruyor hem de yedeğin yedeği oluyor” dedi.

“DAHA ÇOK ZORLAYACAK”

Union SG’nin zor rakip olduğunu vurgulayan Abdülkerim Durmaz, "Union SG gibi takımların ismi çok büyük olmadığı için biz bunları dikkate almayız. Aynısını Bodo/Glimt için köy takımı dediler. 90 dakika yıprattılar Galatasaray'ı. Ben Belçika ekibinin Galatasaray'ı daha çok zorlayacağını düşünüyorum. Herkes Ajax'ı 3-0 yenen Galatasaray'ı favori görüyor ama bu Union SG, her türlü Ajax'ı yener” sözlerini sarf etti.