Galatasaray derbi öncesi Fenerbahçe'yi TFF'ye şikayet edecek: Men cezası yolda

Yayınlanma:
Galatasaray yönetimi, Çaykur Rizespor maçındaki hareketiyle tartışma konusu olan Ederson'u TFF'ye şikayet edecek. Şikayetin haklı bulunması halinde men cezası gelmesi bekleniyor.

Süper Lig’in 13. haftasında Çaykur Rizespor’a konuk olan Fenerbahçe geriye düştüğü maçta sahadan 5-2’lik skorla galip ayrıldı.

EDERSON’DAN ORTALIĞI KARIŞTIRAN HAREKET

Galatasaray derbisi öncesi moral depolayan sarı-lacivertlilerde Ederson’un maç içerisindeki hareketi sosyal medyada gündem oldu. Rizespor tribünlerine dönen Ederson’un eliyle yaptığı hareket tartışmaları beraberinde getirdi.

kfnbds.jpg

GALATASARAY ŞİKAYETTE BULUNACAK

Erdem Açıkgöz’ün haberine göre Galatasaray yönetimi, Ederson’u çirkin harekette bulunduğu gerekçesiyle TFF’ye şikayet edecek. Sarı-kırmızılılar, daha önce Mauro Icardi’nin aldığı cezayı emsal gösterecek.

2024/11/07/hbgs.jpg

Erdem Açıkgöz’ün paylaşımı şu şekilde:

Galatasaray yönetimi, Mauro Icardi’ye verilen ceza emsal gösterilerek Çaykur Rizespor maçında Ederson’un tribünlere yönelik yapılan hareket için TFF’ye gün içinde itirazda bulunacak

Derbi öncesi Victor Osimhen'in durumu belli olduDerbi öncesi Victor Osimhen'in durumu belli oldu

ÇAYKUR RİZESPOR DA İNCELEMEYE ALDI

Galatasaray'ın yanı sıra Çaykur Rizespor'da Ederson'un hareketini yayıncı kuruluş ve stadyum kamera görüntülerinden incelemeye aldı. Olayın kanıtlanması halinde Karadeniz ekibi de TFF'ye başvuracak.

MAURO ICARDI’YE NE OLMUŞTU?

MKE Ankaragücü maçında benzer bir harekette bulunan Mauro Icardi 1 maç men ve 19 bin 500 lira para cezasına çarptırılmıştı.

