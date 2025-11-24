Derbi öncesi Victor Osimhen'in durumu belli oldu

Yayınlanma:
Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da Victor Osimhen'in son durumu belli oldu.

Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. 1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak olan dev derbi saat 20.00’de başlayacak.

Ahmet Çakar Fenerbahçe maçındaki skandal hakem hatasını açıkladıAhmet Çakar Fenerbahçe maçındaki skandal hakem hatasını açıkladı

VICTOR OSIMHEN DERBİDE SAHAYA ÇIKACAK

Karşılaşma öncesi art arda gelen sakatlıklarla canı sıkılan sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen’in durumu belli oldu. Gençlerbirliği maçında kadroya alınmayan Victor Osimhen’in Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkacağı kaydedildi.

victor-osimhen-730414.webp

ISMAEL JAKOBS VE MARIO LEMİNA DA DERBİYE YETİŞECEK

Victor Osimhen’in yanı sıra Gençlerbirliği maçında yer almayan Ismael Jakobs ve maçta sakatlanan Mario Lemina’nın da derbide forma giyebileceği aktarıldı.

2024/11/07/hbgs.jpg

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA KRİTİK MAÇ

13 haftada 32 puan toplamayı başaran Galatasaray, liderliğini sürdürüyor. 31 puandaki Fenerbahçe ise 2. Sırada bulunuyor.

