Ahmet Çakar Fenerbahçe maçındaki skandal hakem hatasını açıkladı

Süper Lig’in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Didi Stadyumu’nda oynanan maçta sarı-lacivertliler sahadan 5-2’lik skorla galip ayrıldı.

FENERBAHÇE GERİDEN GELİP KAZANDI

Ev sahibi ekip 6’da Ali Sowe ve 16’da Laçi’nin attığı gollerle ilk yarıyı önde kapattı. İkinci kendine gelen sarı-lacivertliler, 55 ve 65’te Marco Asensio, 58’de Talisca, 78’de En Neysri, 88'de ise Archie Brown'dan gelen gollerle galip geldi.

Fenerbahçe maçında skandal bahis kararı: Devre arası görülmemiş olay

Karşılaşmanın hakemi Çağdaş Altay’ın verdiği kararlar tartışma konusu olurken bir eleştiri de Ahmet Çakar’dan geldi.

“ÇAĞDAŞ ALTAY FEVKALADE KÖTÜYDÜ”

Mücadeleyi Sabah Gazetesi’ndeki yazısında değerlendiren Ahmet Çakar, hakem kararlarını eleştirdi. Ahmet Çakar yazısında şu ifadeleri kullandı: