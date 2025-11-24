Fenerbahçe maçında skandal bahis kararı: Devre arası görülmemiş olay

Fenerbahçe maçında skandal bahis kararı: Devre arası görülmemiş olay
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşısında 2-0 geriye düşmesinin ardından yasal bahis firmalarından skandal bir karar geldi.

Süper Lig’in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Didi Stadyumu’nda oynanan mücadelede ilginç olaylar yaşandı.

FENERBAHÇE GERİYE DÜŞTÜ

Karşılaşmaya çok iyi başlayan Karadeniz ekibi, 6. dakikada Ali Sowe ve 15. dakikada Laçi’nin attığı gollerle öne geçti.

Fenerbahçe’nin geriye düşmesinin ardından yasal sitelerde canlı bahis oynamak isteyen futbolseverler neye uğradığını şaşırdı.

2024/11/08/hbfb.jpg

CANLI BAHSİ KAPATTILAR

Bahis sitelerinin Fenerbahçe geriye düştüğü andan itibaren “Fenerbahçe kazanır” bahsini kapattığı görüldü. Sarı-lacivertlilerin durumu 2-2’ye getirmesinin ardından ise bu bahsin yeniden açıldığı görüldü.

ekran-goruntusu-2025-11-24-093740.png

ARTAN ORANLAR NEDENİYLE ALINDI

Bu kararın “Fenerbahçe kazanır” bahsinde artan oranlar sonrası para kaybetmemek adına alındığı iddia edildi.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren ismi açıkladı: Eleştirenlerin kulaklarını çınlattıFenerbahçe'ye galibiyeti getiren ismi açıkladı: Eleştirenlerin kulaklarını çınlattı

FENERBAHÇE’DEN 5 GOLLÜ GALİBİYET

Karadeniz ekibi karşısında geriye düşen sarı-lacivertliler, ikinci yarı art arda bulduğu gollerle rakibini 5-2’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Spor
Guardiola affını istedi
Guardiola affını istedi
Sergen Yalçın izin vermedi: Çalışmalar başladı
Sergen Yalçın izin vermedi: Çalışmalar başladı
Fenerbahçe vakit kaybetmeden başladı
Fenerbahçe vakit kaybetmeden başladı