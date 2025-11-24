Fenerbahçe maçında skandal bahis kararı: Devre arası görülmemiş olay

Süper Lig’in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Didi Stadyumu’nda oynanan mücadelede ilginç olaylar yaşandı.

FENERBAHÇE GERİYE DÜŞTÜ

Karşılaşmaya çok iyi başlayan Karadeniz ekibi, 6. dakikada Ali Sowe ve 15. dakikada Laçi’nin attığı gollerle öne geçti.

Fenerbahçe’nin geriye düşmesinin ardından yasal sitelerde canlı bahis oynamak isteyen futbolseverler neye uğradığını şaşırdı.

CANLI BAHSİ KAPATTILAR

Bahis sitelerinin Fenerbahçe geriye düştüğü andan itibaren “Fenerbahçe kazanır” bahsini kapattığı görüldü. Sarı-lacivertlilerin durumu 2-2’ye getirmesinin ardından ise bu bahsin yeniden açıldığı görüldü.

ARTAN ORANLAR NEDENİYLE ALINDI

Bu kararın “Fenerbahçe kazanır” bahsinde artan oranlar sonrası para kaybetmemek adına alındığı iddia edildi.

FENERBAHÇE’DEN 5 GOLLÜ GALİBİYET

Karadeniz ekibi karşısında geriye düşen sarı-lacivertliler, ikinci yarı art arda bulduğu gollerle rakibini 5-2’lik skorla mağlup etmeyi başardı.