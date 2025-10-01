Mustafa Denizli Galatasaray'ın 250 milyon euro ödemesini istedi

Mustafa Denizli Galatasaray'ın 250 milyon euro ödemesini istedi
Galatasaray - Liverpool maçını değerlendiren Mustafa Denizli, övgü dolu sözler kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u konuk eden Galatasaray, Victor Osimhen’in golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulunan Mustafa Denizli, sarı-kırmızılılar için övgü dolu sözler sarf etti.

Mustafa Denizli’nin konuşması şu şekilde:

"Bu akşamki gibi 3 puan Galatasaray'ın bir üst tura yükselmesi için önemliydi. Okan Buruk harika tercihler yaptı. Tercihler gerçekten harikaydı. Başta Okan Buruk'u ardından tüm takımı ve özellikle de inanılmaz destek veren taraftarı kutlamak lazım"

“SADECE GALATASARAY’IN BAŞARISI DEĞİL”

"Bu geceler hakikaten çok önemli. Bu sadece Galatasaray'ın başarısı olarak değil Türkiye'nin başarısı olarak geçecek dış basında. Galatasaray şunu da gösterdi; bu takım böyle oynadığı müddetçe dışarıda da puan alabilir"

Galatasaray'da Icardi endişesi: Maç sonu hareketi olay olduGalatasaray'da Icardi endişesi: Maç sonu hareketi olay oldu

“250 MİLYON EURO FALAN VERMESİ LAZIM”

"Ancak Liverpool'un transferlerini gördük. Isak'a 145 milyon euro veren Liverpool'u görünce Galatasaray'ın Osimhen'e 250 milyon euro falan vermesi lazım. Ekitike 95 milyon euro, Wirtz 125 milyon Euro. Muazzam rakamlar"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

