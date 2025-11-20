Musaba Beşiktaş'a kilitlendi

Musaba Beşiktaş'a kilitlendi
Yayınlanma:
Samsunsporlu Musaba, ligde oynayacakları Beşiktaş maçını değerlendirirken, "Ligde sıralama olarak biz onların üstündeyiz. Hiçbir rakipten çekinmiyoruz" sözleriyle Siyah Beyazlılara gözdağı verdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Hollandalı futbolcusu Anthony Musaba, Beşiktaş maçı öncesinde hiçbir rakipten çekinmediklerini söyledi.

Beşiktaş'ı dağıttılarBeşiktaş'ı dağıttılar

Bu sezon gösterdiği performansla takımının lig ve Avrupa'daki başarısında önemli rol oynayan kanat oyuncusu Anthony Musaba, Nuri Asan Tesisleri'nde, açıklamalarda bulundu

"BEŞİKTAŞ MAÇI ÖZEL DEĞİL"

Ligde daha önce Türkiye'nin 2 büyük takımı Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadıklarını hatırlatan Musaba, bu nedenle Beşiktaş karşılaşmasını da özel bir maç olarak görmediğini söyledi.

"Beşiktaş karşılaşması da benim için aynı düşüncede" diyen Hollandalı futbolcu şunları kaydetti:

Elbette onların da bizden çekineceği bizim de onlardan çekineceğimiz durumlar vardır. Ligde sıralama olarak biz onların üstündeyiz.
Ama her şeyden önce biz kendi oyunumuzu sahaya yansıtacağız, kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Hiçbir rakipten çekinmiyoruz.

musaba1.jpeg

Musaba, Beşiktaş'a karşı dikkatli olacaklarına dikkat çekerek, "Çok büyük bir stadyumda oynayacağız. Çok iyi taraftara karşı oynayacağız. Tabii bizim de kendi stadyumumuzda taraftarlarımız çok iyi. Tabii ki bu karşılaşma çok zor olacaktır ama biz kendi oyun mantalitemizi ortaya koymaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Spor
İstifası sonrası iddiaların ardı arkası kesilmemişti: TFF'ye kendini ihbar etti
İstifası sonrası iddiaların ardı arkası kesilmemişti: TFF'ye kendini ihbar etti
TFF açıkladı: FIFA'dan ceza geldi
TFF açıkladı: FIFA'dan ceza geldi
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler