Beşiktaş'ı dağıttılar

Yayınlanma:
Beşiktaş, Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo'ya 3-0 mağlup oldu.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Aras Kargo, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Bu sonuçla Beşiktaş, üst üste üçüncü yenilgisini aldı.

2024/11/08/hbbjk.jpg

Siyah-beyazlıların Sultanlar Ligi'nde 6 maçta 2 galibiyeti bulunuyor.

whatsapp-image-2025-11-20-at-17-15-47.jpeg
Aras Kargo oyuncuları galibiyet sonrası sevinç yaşadı

Aras Kargo ise 6. maçında 3. zaferini elde etti.

ARAS KARGO - BEŞİKTAŞ MAÇINDAN NOTLAR

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Tuncay Kandemir, Necmi Avcı

Aras Kargo: Özge Nur Çetiner, Aslıhan Kılıç, Hazal Selin Uygur, Kalandadze, Gamboa, Anthouli (Simay Kurt, Smrek, Sude Taşbaş, Buse Melis Kara)

Beşiktaş: Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Meliushkyna, Buket Gülübay, Leyva, İdil Naz Başcan (Buse Sonsirma Kayacan, Cansu Aydınoğulları, Kullerkann, Kurilo, Ceren Nur Domaç)

Setler: 25-19, 25-15, 25-20

Süre: 89 dakika (32, 26, 31)

Kaynak:Haber Merkezi / AA

