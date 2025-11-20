Beşiktaş'ı dağıttılar
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Aras Kargo, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
Bu sonuçla Beşiktaş, üst üste üçüncü yenilgisini aldı.
Siyah-beyazlıların Sultanlar Ligi'nde 6 maçta 2 galibiyeti bulunuyor.
Aras Kargo ise 6. maçında 3. zaferini elde etti.
Arda Güler Alonso'nun yüreğini ağzına getirdi: Her şeyi anlattı
ARAS KARGO - BEŞİKTAŞ MAÇINDAN NOTLAR
Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Tuncay Kandemir, Necmi Avcı
Aras Kargo: Özge Nur Çetiner, Aslıhan Kılıç, Hazal Selin Uygur, Kalandadze, Gamboa, Anthouli (Simay Kurt, Smrek, Sude Taşbaş, Buse Melis Kara)
Beşiktaş: Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Meliushkyna, Buket Gülübay, Leyva, İdil Naz Başcan (Buse Sonsirma Kayacan, Cansu Aydınoğulları, Kullerkann, Kurilo, Ceren Nur Domaç)
Setler: 25-19, 25-15, 25-20
Süre: 89 dakika (32, 26, 31)
Kaynak:Haber Merkezi / AA