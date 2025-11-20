Arda Güler Alonso'nun yüreğini ağzına getirdi: Her şeyi anlattı

FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan İspanya-Türkiye karşılaşmasında süre almayan milli futbolcu, Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso'ya neden oynamadığını anlattı.

Kariyerine Real Madrid'de devam eden Arda Güler, A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri son maçında İspanya ile oynanan ve 2-2 berabere biten maçta süre almadı.

Bulgaristan maçına ilk 11'de başlayan ve İspanya'ya karşı yedek oturan Arda Güler'in neden oynamadığı merak konusu olmuştu.

ALONSO'YA HER ŞEYİ ANLATTI

Xabi Alonso, Arda Güler'in oynamaması sonrası oyuncusunun sakatlandığı yönünde endişe duydu.

İspanyol basınından Defensa Central'de yer alan habere göre Arda Güler; Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Türk yıldız, İspanya karşısında neden süre almadığını Alonso'ya anlattı.

''AMAÇ KART CEZALISI OLMAMAK''

Arda Güler'in Xabi Alonso'ya, play-off turlarında sarı kart cezalısı durumuna düşmesinin engellenmesi için yedek kaldığını anlattığı ifade edildi.

Haberin devamında Arda Güler'in gayet iyi durumda olduğu da yazıldı.

REAL MADRID KARİYERİ

Real Madrid ile toplam 77 maça çıkan Arda Güler, söz konusu maçlarda 15 gol atarken 17 de asist yaptı.

İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 60 milyon euro.

