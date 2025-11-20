Montella'dan kura çekimi sonrası ilk açıklama

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda A Milli Takımımız, Romanya ile eşleşti.

Milliler, finale çıkması durumunda deplasmanda Slovakya - Kosova maçının galibi ile karşılaşacak.

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, kura çekimi sonrası değerlendirmelerde bulundu.

A Milli Takım'ın play-off'taki rakibi belli oldu

Montella'nın açıklamaları şu şekilde:

"Teknik direktörleri Mircea Lucescu’yu çok iyi tanıyorum. Ancak bildiğiniz gibi kendisi de İtalyan ve Türk mantalitesini çok iyi biliyor. Çünkü daha önce Türkiye Millî Takımı’nda ve Türk kulüplerinde görev yaptı.''

"Slovakya’nın başında da İtalyan bir teknik direktör bulunuyor. Gerek Kosova gerekse Slovakya kompakt oynayabilen takımlar. Biz rakiplere maç maç yaklaşma prensibimizi devam ettireceğiz. İkinci maçımız deplasmanda olacak, ancak geldiğimiz bu noktadan sonra bu durumun bir önemi yok."

"Dünya Kupası’na ulaşmak için herkesin maksimum performansla oynaması lazım. Herkesin %100’ünü vermesi gerekecek. Artık rakiplere odaklanıp onlar üzerinde çalışacağız.''