Mourinho ilk kez açıkladı: Fenerbahçelileri çıldırtacak karar

Fenerbahçe’den ayrılışının ardından 1 aydır dinlenen Jose Mourinho’nun yeni adresi belli oldu. Deneyimli teknik adam, Benfica ile görüşmelerini sürdürmek üzere ülkesi Portekiz’e geldi.

BENFICA’YI AÇIKLADI

Lizbon’da basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Jose Mourinho, Benfica ile devam eden görüşmelere dair konuştu. Teklife sıcak baktığını belirten Jose Mourinho, "Benfica bana bu görevle ilgilenip ilgilenmediğimi sordu. 'Evet' dedim. Görüşmekten memnun olacağımı söyledim” sözlerini sarf etti.

“BEN DEĞİLİM”

Portekizli teknik adam ayrıca, "Benfica'ya 'Hayır' diyen teknik direktör kim oldu? Ben değilim. Bakalım, neler olacak göreceğiz" ifadelerini kullandı.

BENFICA MAÇI SONU OLMUŞTU

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Benfica ile karşılaşan Fenerbahçe, mağlup olarak turnuvaya veda etmişti. O dönem sarı-lacivertlilerin başında olan Jose Mourinho, maçın ardından takımdan gönderilmişti.