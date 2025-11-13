Montella'nın planı belli oldu

Yayınlanma:
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci’yi milli takıma davet ederek özel bir motivasyon planı uyguluyor. İtalyan çalıştırıcının planı da ortaya çıktı.

A Milli takımda gözler Bulgaristan ve İspanya maçlarına çevrildi.
Ay Yıldızlıların teknik direktörü Montella'nın, Fenerbahçe’de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci ile sürekli iletişim halinde olması dikkatlerden kaçmadı.

Milli takım öfkesi: Samsunspor isyanıMilli takım öfkesi: Samsunspor isyanı

İtalyan çalıştırıcı, oyuncusunu motive ederek yeniden hazır hale gelmesini sağlıyor. Montella'nın, İrfan’dan katkı alabileceğini düşündüğü için Fenerbahçe'de süre almamasına karşın milli takıma davet ettiği ifade edildi.

Milliler Lihtenştayn'ı dağıttı: 7-0Milliler Lihtenştayn'ı dağıttı: 7-0

Montella, uzun süreli sakatlıkları bulunan futbolcularla da görüşüyor. Özellikle Ferdi Kadıoğlu ile sık sık konuşarak takıma dönüş sürecini yakından takip ediyor.

PLANI BELLİ OLDU

Montella'nın yaklaşan Bulgaristan ve İspanya maçları öncesi de planı belli oldu. İtalyan çalıştırıcı iki maça da farklı stratejilerle hazırlanıyor. Her iki karşılaşmaya ayrı gözle bakıyor ve taktik planlarını buna göre şekillendiriyor. Montella'nın özellikle Bulgaristan maçında kaybetmemek üzerine kurulu bir plan yaptığı ifade edildi.

GELECEK PLANI

Montella, yalnızca bugünü değil, geleceğin milli takımını da planlıyor. Genç oyuncuların gelişimini yakından takip ediyor. Ümit Milli Takım’dan Ayberk Karapo ve İsak Vural gibi isimleri zaman zaman A Takımı idmanlarına alarak ısındırıyor.

İtalyan teknik adam “Sadece bugünün değil, geleceğin kazananı bir takım kurmak istiyoruz” diyerek vizyonunu ortaya koydu.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

A Milli takımın Riva’da yaptığı antrenman fitness salonunda başladı. Sahada top kapma çalışmaları, hücum ve savunma varyasyonları uygulandı. Son bölümde ise taktik oyun oynandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

