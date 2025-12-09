Monaco'da Galatasaray maçı öncesi bomba karar

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsicimiz Galatasaray, 6. hafta maçında bu akşam deplasmanda Fransa Ligi takımı Monaco ile karşı karşıya gelecek.

Maç öncesi alınan bir karar Monaco'yu salladı.

Fransa Ligi'nde kötü günler geçiren Monaco son 5 maçında sadece 1 galibiyet aldı. Son maçında ise Brest'e 1-0 mağlup oldu.

Monaco'da en büyük eleştiriyi genel menajer Thiago Scuro alırken, taraftarların Galatasaray maçı öncesi aldığı karar da ortaya çıktı.

Scuro'nun istifasını isteyen taraftarların Galatasaray maçında protesto yapmayı kararlaştırdıkları bildirildi.

Buna göre Monacolu taraftarlar futbolcuların sahaya çıkışlarında sessiz kalacaklar. Tribünlerdeki pankartlar da ters asılacak.

Kulübün en büyük taraftar grubu ilk 15 dakikada tezahürat da yapmayacak. Grubun açıklamasında "Sessizlik kendini anlatır" ifadesinin kullanılması dikkat çekti.

3 FUTBOLCUSU KADRODAN ÇIKARILDI

Monaco'da Galatasaray maçı öncesi bir gelişme daha yaşandı ve 3 futbolcu kadrodan çıkarıldı.

Yapılan açıklamaya göre Eric Dier, Christian Mawissa ve Ansu Fati, sakatlıkları nedeniyle Galatasaray maçı kadrosuna alınmadı.