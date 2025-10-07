Millilerin Dünya Kupası Elemeleri'nde rakipleri belli oldu: Ölüm grubu

Yayınlanma:
FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele etmek isteyen bir adım öne çıksın.

Basketbol 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek olan Türkiye'nin rakipleri belli oldu.

İsviçre'deki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde sonunda temsilcimiz Türkiye, C Grubu'nda Macaristan, Arjantin, Avustralya, Kanada ve Japonya ile eşleşti.

11-17 Mart 2026 tarihlerindeki elemelere İstanbul'un yanı sıra Fransa'nın Lyon-Villeurbanne, Porto Riko'nun San Juan ve Çin'in Wuhan şehirleri ev sahipliği yapacak.

GRUPLAR

İstanbul'daki eleme maçları, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Elemelerde gruplar şöyle oluştu:

A Grubu (Wuhan): Mali, Güney Sudan, Brezilya, Belçika, Çekya, Çin

B Grubu (San Juan): Yeni Zelanda, Porto Riko, ABD, Senegal, İtalya, İspanya

C Grubu (İstanbul): Macaristan, Türkiye, Arjantin, Avustralya, Kanada, Japonya

D Grubu (Lyon-Villeurbanne): Kolombiya, Filipinler, Almanya, Güney Kore, Fransa, Nijerya

Kaynak:Haber Merkezi / AA

