Millilerin Dünya Kupası Elemeleri'nde rakipleri belli oldu: Ölüm grubu
Basketbol 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek olan Türkiye'nin rakipleri belli oldu.
İsviçre'deki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde sonunda temsilcimiz Türkiye, C Grubu'nda Macaristan, Arjantin, Avustralya, Kanada ve Japonya ile eşleşti.
11-17 Mart 2026 tarihlerindeki elemelere İstanbul'un yanı sıra Fransa'nın Lyon-Villeurbanne, Porto Riko'nun San Juan ve Çin'in Wuhan şehirleri ev sahipliği yapacak.
GRUPLAR
İstanbul'daki eleme maçları, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.
Elemelerde gruplar şöyle oluştu:
A Grubu (Wuhan): Mali, Güney Sudan, Brezilya, Belçika, Çekya, Çin
B Grubu (San Juan): Yeni Zelanda, Porto Riko, ABD, Senegal, İtalya, İspanya
C Grubu (İstanbul): Macaristan, Türkiye, Arjantin, Avustralya, Kanada, Japonya
D Grubu (Lyon-Villeurbanne): Kolombiya, Filipinler, Almanya, Güney Kore, Fransa, Nijerya
Kaynak:Haber Merkezi / AA