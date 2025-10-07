Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde nasıl kaybedeceğini açıkladı

Liverpool'u mağlup etmeyi başaran temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sıradaki rakibi Bodo/Glimt. Karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulunan Serdar Ali Çelikler uyarılarda bulundu.

"3 TANE YER"

Savunmanın önde kurulmasına karşı çıkan Serdar Ali Çelikler, "Galatasaray, Liverpool maçında oynadığı taktiği Bodo/Glimt karşısında da yapacak. Defansı blok halinde kuracak. İleriye Osimhen'i atacak. Sağdan soldan topları toplayacak. Barış Alper destek verecek. İlkay ise arkasına Lemina ve Torreira'yı alıp orta sahayı kontrol edecek. Fakat Galatasaray buna karşılık Beşiktaş'a karşı ön alan baskısı yaptı. İlkay ortadan kayboldu. Çünkü bu futbolun artık günümüzde hiçbir karşılığı yok. Patır patır Beşiktaş'tan atak yemeye başladılar. Eğer Galatasaray savunmasını önde kurarsa Bodo/Glimt'ten 3 tane yer" sözlerini sarf etti.

BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN?

22 Ekim Çarşamba günü Rams Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Bodo/Glimt mücadelesi saat 19.45'te başlayacak.