Milliler 45 madalya kazandı

Yayınlanma:
Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda Türkiye, 18'i altın toplam 45 madalyayla organizasyonu tamamladı. Son gün Hakan Şükrü Kurnaz altın, Ali Oflaz ise bronz madalya kazandı.

Arnavutluk'un Durres kentinde düzenlenen Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası sona erdi. Türkiye, organizasyonu toplam 45 madalyayla noktalayarak büyük bir başarıya imza attı.

KURNAZ ALTINI GÖĞÜSLEDİ

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, şampiyonadan son madalyalar da geldi. 23 yaş altı erkekler 94 kiloda mücadele eden Hakan Şükrü Kurnaz, koparma dalında 165 kiloluk kaldırışıyla rakipsiz oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.

Halter şöleni başladıHalter şöleni başladı

OFLAZ BRONZ MADALYA KAZANDI

Ali Oflaz ise 23 yaş altı erkekler +110 kilo kategorisinde yarıştı. Oflaz, silkme dalında gerçekleştirdiği 210 kiloluk başarılı kaldırışıyla bronz madalyayı kazanarak Türkiye'nin madalya kutusuna katkıda bulundu.

Milli para halterci Abdullah Kayapınar'dan dünya şampiyonluğuMilli para halterci Abdullah Kayapınar'dan dünya şampiyonluğu

TÜRKİYE 45 MADALYA İLE EVE DÖNDÜ

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, madalya kazanan tüm sporcuları, onları yetiştiren antrenörleri ve kulüplerini tebrik etti. Türkiye, organizasyon boyunca yarıştığı tüm kategorilerde elde ettiği derecelerle toplamda 18 altın, 15 gümüş ve 12 bronz madalya kazanarak şampiyonayı 45 madalyayla tamamladı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

